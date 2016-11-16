Москва, 16 ноября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Законопроект об увеличении стоимости голоса избирателя будет внесен в Госдуму в ближайшее время, не исключено, что ИА REGNUM 16 ноября. Как передает корреспондент, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»). «Такая поправка подготовлена представителями всех политических партий, и она, по-моему, сегодня вносится», — сказал Неверов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Предполагается, что инициатива предполагает увеличение стоимости голоса избирателя, решение направлено на повышение финансирования партий.

Согласно поправкам, цена голоса может возрасти с 110 рублей до 152 рублей, отметил парламентарий.

«Люди видят, в каком объеме происходит финансирование и снижает необходимость политических партий искать, какой-то поиск финансовых средств на стороне, и становиться, возможно, зависимыми от тех спонсоров, которые финансируют партии», — отметил Неверов.

Согласно законодательству, на денежную господдержку политические партии могут рассчитывать в том случае, если федеральный список кандидатов, выдвинутый партией, на выборах депутатов Госдумы получил не менее 3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу.

Выборы в Госдуму прошли 18 сентября 2016 г. по смешанной системе: из 450 депутатов 225 избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 — по одномандатным округам. Явка на участки для голосования в стране составила 47,88% от общего числа избирателей. «Единая Россия» получила в Госдуме нового созыва 343 мандата, КПРФ — 42, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23.