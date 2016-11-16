Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2016, 10:16 — ИА Регнум.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» накануне одержал очередную победу в матче российского чемпионата. На этот раз в нокаут был отправлен ГК «Ставрополье-СКФУ». Итоговый счет на табло — 24:38 в пользу подопечных Яна Лесли. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 16 ноября.

Vk.com/rostovhandball Капитан ростовского клуба Юлия Манагарова

Из-за плотного графика игр перед выездом в Невинномысск тренерский штаб ростовчанок принял решение провести встречу без Екатерины Ильиной, Владлены Бобровниковой и Анны Сень, которым дали возможность перевести дух перед встречами. Ещё один лидер коллектива Ана Пауле Родригес продолжает залечивать травму.

Отметим, что до нового года дружина Яна Лесли проведет две игры в рамках предварительного этапа Суперлиги чемпионата России 2016/17. Так, 25 декабря «Ростов-Дон» сойдется в поединке с «Динамо-Синарой» из Волгограда, а 27 декабря — с «Астраханочкой». На данный момент донской коллектив возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав в восьми турах 16 очков. За ростовчанками следуют тольяттинская Лада и клуб из Астрахани, у которых равное количество очков — 14.

Напомним, чемпионками России в прошлом сезоне стала «Астраханочка», хотя стартовал «Ростов-Дон» (чемпион России 2015 года) с побед. Подопечные Яна Лесли в сезоне 2015/16 завоевали Кубок России.