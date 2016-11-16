Москва, 16 ноября, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Протесты в Молдавии не повлияют на работу избранного президента Игоря Додона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев (КПРФ). «Протестные выходы, конечно, на улицы будут, но они не повлияют существенно на работу президента. Президент уже свой курс определил», — отметил Тайсаев.

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Он напомнил, что большая делегация Госдумы участвовала в наблюдении за выборами президента Молдавии. «Выборы прошли легитимность, никаких замечаний, которые могли бы повлиять на ход голосования, не было. Это признала и миссия ОБСЕ», — сказал парламентарий.

Додон выступает за партнерство с Россией. «Ни экономическое, ни социальное развитие, ни решение приднестровской проблемы невозможно без стратегического партнерства с РФ», — сказал Додон.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдавии 13 ноября. По предварительным данным ЦИК, победу в нем одержал лидер Партии социалистов Додон, набрав 52,18% голосов. Его конкурент, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду набрала 47,82% голосов.