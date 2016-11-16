Калуга, 16 ноября, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Заседание комитета городского парламента по вопросам социального развития под председательством депутата Марины Ставиской состоялось 15 ноября в Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, депутаты заслушали информацию о предоставлении гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги На заседании комитета по вопросам социального развития

За 9 месяцев 2016 года компенсацию за счёт средств федерального бюджета получили 30 108 человек, в общей сумме 176,7 млн рублей, а за счёт средств областного бюджета — 45 032 человека, в общей сумме 312,6 млн рублей. Всего затраты на выплату компенсации за 9 месяцев составили 489 млн 378 тыс. рублей.

Самая многочисленная категория, получивших данную социальную поддержку, это ветераны труда — 39 тыс. человек. Следующая по численности категория — инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов — 23,1 тыс. человек. По федеральному закону «О ветеранах» компенсацию получили 5152 человека — участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, вдовы участников войны и ветеранов боевых действий, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

В числе получателей компенсации и 660 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от радиационных катастроф, а также 652 калужанина, пострадавших от политических репрессий, 1665 членов многодетных семей, 2685 ветеранов труда Калужской области, 875 специалистов, работающих в сельской местности — педагогические, медицинские работники и работники культуры.

В соответствии с постановлением городского головы Калуги гражданам, проживающим в ветхом и не благоустроенном жилом фонде, предоставляются денежные выплаты из городского бюджета на оплату за содержание и текущий ремонт жилого помещения многоквартирного дома. Получают компенсацию 277 семей, которым выплачено 2 млн 106 тысяч рублей.

Председатель комитета Марина Ставиская поблагодарила работников социальной сферы, отметив, что социальные пособия являются существенной поддержкой для многих категорий населения областного центра.

Также в ходе заседания был рассмотрен отчёт об итогах оздоровительной кампании детей и подростков. Основной целью оздоровительной кампании 2016 года являлось обеспечение качественной организации отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков. Всего на проведение оздоровительной кампании в 2016 году из бюджета города было выделено 29,7 млн рублей. Эти средства были использованы на оплату стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, финансирование лагерей с дневным пребыванием детей, на оплату труда временно трудоустроенных подростков, финансирование культурно-досуговых и спортивных мероприятий, финансирование участия детей в региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

Всего в Калуге проживает порядка 32 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет. Организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга и занятости было охвачено 22 320 человек, что составляет 70%. Свыше 6 тысяч детей отдохнули в загородных оздоровительных лагерях, 74 ребёнка отдохнули в санаторных оздоровительных учреждениях, 3612 детей посещали городские лагеря с дневным пребыванием, 1100 подростков было временно трудоустроено.

Начальник управления культуры Яна Васина представила членам комитета информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства». На финансирование культурной сферы в 2016 году было выделено 397,8 млн рублей, на сегодняшний день освоено 79,6%. Средства направлялись на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, детских школ искусств и библиотек. В детских школах искусств города в настоящеевремя обучается порядка 5 тысяч детей, ежегодно число учащихся возрастает на 150−200 человек.

Депутат Александр Окунев рекомендовал активнее использовать возможности оказания платных образовательных услуг для улучшения материально-технической базы учреждений и повышения заработной платы педагогов.

Председатель комитета Марина Ставиская отметила, что несмотря на недостаточное финансирование, в учреждениях культуры поддерживается высокий профессиональный уровень, а детские школы искусств обеспечивают высокое качество образования, о чём свидетельствуют многочисленные успехи и победы их воспитанников.

Обсудили депутаты и вопрос содержания спортивных площадок. При школах города имеется 35 спортивных площадок, из этого числа 21 универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием закреплена за учреждениями на праве оперативного управления. В настоящее время утверждены графики работы спортивных площадок, определены ответственные за хранение ключей, соблюдение режима работы и санитарное состояние. В учебное время спортивные площадки используются образовательными учреждениями, а во внеучебное время доступны для всех жителей микрорайона. В период проведения летней оздоровительной компании площадки активно используются лагерями с дневным пребыванием детей.

При проведении ежегодных осмотров спортивных площадок в апреле-марте 2016 года в четырёх школах (№11, 26, 44 и 46) выявлен ряд нарушений: повреждение искусственного покрытия, пластиковых сидений, баскетбольных колец, сеток на футбольных воротах, ограждения. Были обследованы спортивные площадки и составлены сметные расчеты на устранение выявленных нарушений. Для проведения работ по приведению данных спортивных площадок в надлежащее состояние учреждениям выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 1,2 млн рублей.

Для поддержания в исправном состоянии 102 уличных тренажёрных комплексов было выделено 1,6 млн рублей.

В 2016 году введен в эксплуатацию еще 21 уличный тренажёрный комплекс и площадка для игры в городки. Все объекты будут переданы на баланс учреждениям, подведомственным управлению физической культуры и спорта.

Рабочей группой было проведено обследование спортивных площадок и уличных тренажёрных комплексов. По результатам обследования определена финансовая потребность на их содержание всумме 7,3 млн рублей, которую и предлагается заложить в бюджете города на 2017 год.

Вместе с тем вопрос уборки и содержания спортивных площадок остаётся открытым — зачастую в ночное время площадки превращаются в место распития спиртных напитков, происходят и случаи вандализма. Данная проблема остаётся депутаттво городской Думы.