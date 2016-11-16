Вашингтон, 16 ноября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки неоднократно резко высказывался в адрес КНР, тем временем его дочь Иванка Трамп готовила семейный бизнес к дальнейшему сотрудничеству с Китаем.

Скриншот видео Instagram IvankaTrump Репетиция

Иванка Трам разместила на своем аккаунте в Instagram видео с внучкой Трампа Арабеллой, на котором девочка в традиционном красном платье исполняет китайские песни и стихи. Видео моментально набрало тысячи просмотров и разлетелось по китайским медиа, покорив общественность, пишет «Жэньминь жибао».

С 2010 г. Иванка Трам поздравляет своих китайских подписчиков с Новым годом, а также делится успехами своей дочери в изучении китайского языка. Как стало известно китайским СМИ, с 18 месяцев Арабелле преподают китайский язык, уже сейчас девочка достигла значительных успехов.

Бизнес семьи Трамп в Китае представлен несколькими ювелирными бутиками и гостиницами. По сообщениям местных СМИ, Трамп привез в Китай около 82 торговых марок с 2006 г., две из которых были представлены всего за несколько месяцев до объявления о начале президентской кампании.