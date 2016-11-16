Минск, 16 ноября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Автомобили американского бренда Cadillac вновь стали доступны на территории Белоруссии. При этом три модели «Кадиллаков» будут сходить с конвейера завода «Юнисон» под Минском, сообщает издание Рokatim.ru.

Carsbase.com Cadillac CTS

Речь идет о большом внедорожнике Escalade, представительском седане CTS и городском кроссовере XT. Как отмечают в белорусском представительстве марки, гарантия на указанные модели составит три года.

В руководстве Cadillac не исключают, что в будущем в Белоруссии будут доступны и другие модели бренда. Тремя годами ранее марка Cadillac покинула белорусский авторынок.