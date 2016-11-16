Москва, 16 ноября, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Лицензия на осуществление банковских операций отозвана у коммерческого банка «Экспресс-кредит» (Москва). В кредитной организации назначена временная администрация, сообщили в пресс-службе Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Приказом Банка России от 16.11.2016 № ОД-3983 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Экспресс-кредит» (акционерное общество) КБ «Экспресс-кредит» (АО) (рег. № 210, г. Москва) с 16.11.2016», — сообщили в пресс-службе.

Причина отзыва — неисполнение банком федеральных законов в сфере банковской деятельности и нормативных актов ЦБ. Кроме того, решение принято в связи с тем, что значение нормативов достаточности собственных средств (капитала) находится на уровне ниже двух процентов, а собственные средства организации достигли уровня ниже минимального значения уставного капитала. В Банке России отмечают, что «Экспресс-кредит» был вовлечён в сомнительные транзитные операций.

Поскольку «Экспресс-кредит» — участник системы страхования вкладов, вкладчики смогут получить страховые выплаты. По данным на 1 ноября «Экспресс-кредит» (АО) занимал 303 место в банковской системе России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что почти 300 банков лишились лицензий за минувшие три года.

«За период с 2013 г. были отозваны лицензии у 291 кредитной организации, и у большинства из них в той или иной мере присутствовали факты недостоверной отчетности», — сказала она.