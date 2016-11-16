Красноярск, 16 ноября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. «Конечно, я не владею всей информацией, но данная ситуация, несомненно, вызывает вопросы. Во-первых, сама эта история, что одна государственная компания покупает другую государственную компанию за государственные деньги… Также вызывает недоумение тот факт, что в качестве меры пресечения Алексею Улюкаеву избран домашний арест», — заявил депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко, комментируя ИА REGNUM предъявленное теперь уже бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву обвинение в получении взятки.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

«Когда Красноярский депутат Седов взял 2 млн рублей, его поместили в СИЗО. Когда ФЕДЕРАЛЬНЫЙ министр берет 2 млн.$, его помещают под домашний арест», — написал Сенченко на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

«Когда дело касается таких вот «больших» людей, почему-то к ним наблюдается иное отношение. Федеральный чиновник, 2 миллиона долларов. Вместо того чтобы показать всю жесткость закона, мы опять видим какие-то поблажки», — сказал депутат в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Какие выводы должны быть сделаны на самом высоком уровне? Один глобальный вывод: нельзя одним и тем же людям так долго находиться у власти. Когда это происходит, они теряют чувство реальности, начинаются какие-то междусобойчики. Должна происходить постоянная ротация кадров», — рассуждает Константин Сенченко.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 15 ноября стало известно, что министр экономического развития Алексей Улюкаев арестован за крупную взятку, полученную им за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере»).

При этом в СКР подчеркнули, что «законность сделки по приобретению «Роснефтью» акций «Башнефти» никем не оспаривается, и сама она не является предметом расследования».

Алексей Улюкаев помещен под домашний арест до 15 января 2017 года. Он освобожден от занимаемой должности главы МЭР в связи с утратой доверия.

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