Осло, 16 ноября, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Власти России поручили капитанам своих гражданских судов собирать детальную информацию о побережье Норвегии на случай конфликта или войны, сообщает TV 2.

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Такая информация появилась еще в феврале 2015 года в норвежском издании Fiskeribladet Fiskaren. По сообщению издания, «на случай конфликта или военной ситуации» капитаны российских судов собирают информацию о глубине вод у побережья скандинавской страны.

Издание указывало, что российские моряки специально обращались в Управление прибрежными территориями Норвегии (Kystverket) за свидетельством о знании глубины фарватеров, которое дает право ходить в норвежских водах без лоцмана.

В Управлении подчеркнули, что не имеют права отказывать российским морякам, работающим в Норвегии, в получении такого свидетельства только на основании их происхождения.

Единственным критерием получения являются доказанный опыт и прохождение экзамена.

Как сообщается, Управление передало дело в Службу безопасности Норвегии (Politiets sikkerhetstjeneste). Несмотря на это, практика выдачи российским морякам мореходных свидетельств не изменилась, и только за год Управление выдало его целому ряду граждан России, тогда как в отношениях двух стран наблюдается все большая напряженность.