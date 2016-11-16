Вашингтон, 16 ноября, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Немецкие специалисты изучили миллионы сообщений в «твиттере» и пришли к выводу, что существующие стереотипы в отношении того, как именно общаются в сети мужчины и женщины, весьма ошибочны. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Social Psychological and Personality Science.

Life-Of-Pix Ноутбук

Исследователи проанализировали стиль общения пользователей соцсети, принимая во внимание их пол, возраст, образование и другие характеристики. При этом ученые предложили добровольцам определить, кем является автор того или иного сообщения.

Участники эксперимента посчитали, что женщины, как правило, не интересуются политикой, наукой и спортивными состязаниями, а молодежь часто коверкает слова и более зациклена на своей личности. Мужчины, по мнению добровольцев, не используют таких слов, как «чудесный», «милый» и «прекрасный», а пожилые люди предпочитают новости о бизнесе.

Однако в 25% случаев предположения о принадлежности авторов сообщений к той или иной группе оказались ошибкой. По мнению психологов, в этом проявляется свойство людей присваивать собеседникам и оппонентам в Сети ярлыки, что делает интернет-дискуссии более острыми, чем реальное общение.