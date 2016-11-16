Калуга, 16 ноября, 2016, 09:46 — ИА Регнум. В Калуге 15 ноября около 16 часов обнаружили тело 12-летней девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СКР.

Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви ». режАксинья Гог, Наталья Назарова, Оксана Бычкова.2016. Россия На самом краю

По данному факту следственным отделом по городу Калуге проводится процессуальная проверка. Предварительно собранные данные указывают на то, что произошедшее не является суицидом. По версии следствия, произошел несчастный случай, когда ребенок пытался выбраться из дома через окно, но сорвался и упал вниз.

Между тем ряд калужских СМИ сообщает, что тело ребенка обнаружили на козырьке многоэтажного дома на Правом берегу областного центра. По словам местных жителей, 12-летняя девочка выпала из окна 8-го этажа дома. Школьница проживала в благополучной семье с матерью и отчимом-военнослужащим.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года в Калужской области из окна 4-го этажа выпала трехлетняя девочка. Ребенок, будучи один в комнате, с помощью стула взобрался на подоконник, открыл фрамугу окна и, не удержавшись на подоконнике, выпал из окна. Пострадавшая была госпитализирована в детскую клиническую больницу с многочисленными переломами.

В декабре 2015 года с балкона пятого этажа дома в городе Балабаново выпал 5-летний ребенок. Мать мальчика ушла на работу. Малыш вышел на незакрытый балкон, где поскользнулся и упал вниз. Падение ребенка наблюдал случайный прохожий, который вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Ранее в мае 2015 года в Калужской области из окна второго этажа выпал 4-летний мальчик, а с пятого этажа упала 2-летняя девочка. К счастью, дети остались живы.