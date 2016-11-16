Москва, 16 ноября, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») не исключает дополнительных технических мер, позволяющих выявить депутатов-прогульщиков, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

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Госдума обсудит поправки в регламент, вводящие штрафы за прогулы. «Изменения направлены на повышение ответственности депутатов за пропуск заседания без уважительных причин», — отметил Неверов.

Он отметил, что в течение дня депутат несколько раз регистрируется в зале пленарных заседаний, и народный избранник должен хотя бы раз в течение дня принять участие в регистрации — в противном случае это будет считаться пропуском без уважительной причины. При этом из регламента следует, что уважительными причинами являются: болезнь, командировка, исполнение членами Совета Думы полномочий, связанных с их деятельностью.

Нарушение повлечет вычет одной шестой из зарплаты депутатов.

«Поправки внесены консолидировано, руководством всех четырех фракций», — подчеркнул Неверов.

«Думаю, такая норма будет принята и жизнь депутатов будет другая», — сказал парламентарий.

Вместе с тем журналисты обратили внимание на то, что карточки доя голосования находятся у депутатов и зачастую парламентарии передают их, чтобы коллега проголосовал за них. «Если депутаты будут злоупотреблять, будем рассматривать технические меры», — предупредил Неверов.