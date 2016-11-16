Москва, 16 ноября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Почти две трети жителей России (63%) хотят видеть Владимира Путина на посту президента РФ после 2018 года. Лишь 26% респондентов верят, что к этому сроку в стране может появиться новый лидер, способный заменить его. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

18% граждан РФ не хотели бы видеть Путина на посту президента страны после 2018 года. 49% респондентов ответили «нет» на вопрос о возможном появлении замены Путину.

Напомним, в октябре 2012 года лишь 34% жителей России выражали желание продлить срок президентства Путина, а почти половина респондентов (49%) считали, что в стране может появиться человек, способный заменить действующего лидера.

Опрос проведен 21−24 октября 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.