Москва, 16 ноября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Высадка первого российского космонавта на Луне намечена на 2031 год. Об этом заявил гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев, передает RT.

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По словам Солнцева, в планах корпорации на 2030-е годы — совершение пилотируемого полета на Луну, при этом высадка на земной спутник космонавта ожидается в 2031 году. Отправлять космические аппараты к Луне начнут уже после 2025 года.

Так, на 2026 год запланирован беспилотный облёт небесного тела. В 2027 году на лунную орбиту будет запущен беспилотный посадочный модуль.