Москва, 16 ноября, 2016, 10:03 — ИА Регнум. «Результаты рассмотрения дела предсказать сложно — следствие еще должно провести серьезную работу, не стоит ожидать быстрого исхода дела», — такое мнение выразил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Вадим Шипилов, комментируя отправление под домашний арест министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которому инкриминируется получения взятки в особо крупном размере.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Адвокат пояснил, что наказание для министра может составить до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового.

«Случай с Улюкаевым уникален тем, что в истории постсоветской России никогда не происходило задержания чиновника такого высокого уровня во время его службы. Уголовные дела возбуждались в отношении чиновников в отставке, однако самый высокий ранг арестованного чиновника в постсоветской России — заместитель министра, — подчеркнул юрист.

Шипилов также отметил, что разбирательство «дела Улюкаева» может идти несколько месяцев. «Обвинения серьезные, а также очевидно, что Улюкаев может выдать следователям большой объем оперативной информации. Таким образом, дело с большой долей вероятности затянется, и вполне возможно, последуют новые аресты — цепная реакция выглядит вполне предсказуемо, вполне возможно, будет вскрыта целая преступная сеть. Как видно из хроники последних месяцев, оперативники ФСБ РФ после обновления руководителей управлений всерьез занялись темой коррупции. Дела, возбужденные в отношении губернаторов, заместителя министра культуры и теперь, собственно, федерального министра говорят о том, что ни высокие покровители, ни аппаратный вес, ни деньги не делают из кого-либо неприкасаемых. Борьба с коррупцией, таким образом, выходит на новый уровень», — резюмировал эксперт.

В свою очередь общественный деятель, политик Сергей Буторин в комментарии корреспонденту ИА REGNUM назвал задержание министра экономического развития — одной из ключевых фигур в правительстве страны — событием для современной России экстраординарным.

«Для действующего правительства Дмитрия Медведева оно стало серьезным ударом, поскольку коррумпированность одного из министров дискредитирует и все правительство в целом. Уход Алексея Улюкаева из правительства, да еще с таким грандиозным скандалом, серьезно ослабляет «либеральный экономический блок» в российской власти. В то же время вряд ли стоит ожидать каких-либо серьезных негативных последствий для российской экономики. Возможно, наоборот, придут лидеры новой формации, профессионалы и сильные управленцы на данную ключевую роль в нашей стране. Зато политическая поддержка Путина со стороны населения, негативно относящегося к чиновникам-коррупционерам, только возрастет», — полагает он.

При этом Буторин считает, что за арестом чиновника могут последовать изменения в экономическом курсе страны. «Если арест Улюкаева не является единичной акцией, а является взвешенной и последовательной кадровой политикой новой администрации президента в отношении вороватых чиновников и функционеров, то вполне логично, что за этим последуют кадровые обновления социально-экономического блока и как следствие — эффективные меры по оздоровлению экономики страны», — пояснил он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что без санкций со стороны правительства не обошлось: «Безусловно, глава государства был в курсе проводимых в отношении Улюкаева мероприятий. Маловероятно, чтобы причиной задержания и возбуждения уголовного дела стали лишь события вокруг «Башнефти и «Роснефти». В крайнем случае Улюкаева могли бы просто вынудить покинуть пост по собственному желанию. Для ареста и возбуждения уголовного дела по такой статье должны быть действительно серьезные основания. Они могут находиться не столько в плоскости финансовых интересов отдельных представителей элиты, сколько в области политической, прежде всего — в осознании необходимости смены экономического курса и тотальной борьбой с коррупцией на всех уровнях власти», — заявил политик.

Напомним, 15 ноября на заседании Басманного районного суда министру экономического развития избрана мера пресечения — домашний арест. Также известно, что министр уволен с государственной службы за утрату доверия — соответствующий указ уже подписан президентом Российской Федерации.