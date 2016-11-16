Москва, 16 ноября, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, находящийся под домашним арестом в рамках уголовного дела о взятке с вымогательством, — не единственное лицо, в отношении которого велась «разработка». Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник одной из российских силовых структур, пишет газета «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

Уточняется, что в списке также присутствовали вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов и помощник первого вице-премьера Игоря Шувалова Марина Романова. Как Дворкович, так и Белоусов публично выступали против покупки «Роснефтью» акций «Башнефти».

Издание отмечает, что Белоусов и Дворкович 15 ноября отказались комментировать эту информацию, а глава департамента корпоративного управления МЭР Оксана Тарасенко, которая также находилась «в разработке», ответила, что «работает в штатном режиме». От Романовой комментария также нет.

Напомним, Улюкаев арестован за крупную взятку, полученную им за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». Министр освобождён от занимаемой должности в связи с утратой доверия.