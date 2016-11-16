Пекин, 16 ноября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, в КНР успешно завершили обучение первые женщины-пилоты ударных вертолетов. В ближайшее время все 5 женщин приступят к несению боевого дежурства на боевых вертолетах китайского производства.

Tuku.military.china.com Женщины-пилоты вертолета Z-10

Первая группа вертолетчиц была набрана из действующих пилотов ВВС НОАК, не имевших опыта управления вертолетом. Переобучение прошло в одном из региональных центров по подготовке летного состава в провинции Сычуань. Сам процесс переобучения девушек занял около 2 лет, пишет «Сина синьвэнь».

Прослушав теоретический курс и получив необходимые часы налета на боевой технике, девушки успешно сдали все выпускные испытания, выполнив ряд поставленных задач, в том числе взлет и посадка на ограниченную площадку, поддержка наземных войск с воздуха и ведение воздушного боя с потенциальным противником.

Вероятнее всего, первые китайские вертолетчицы будут управлять новейшими Z-10K, принятие на вооружение которых состоялось в 2014 г. Разработкой ударного вертолета занималось ОКБ им. Камова. По неподтвержденным данным, заказ на создание нового ударного вертолета поступил со стороны правительства КНР еще в 1995 г. Вертолет способен развивать скорость до 300 км/ч и подниматься на высоту до 6400 метров. Боевая нагрузка составляет около 1500 кг. Z-10K способен нести ракеты классов воздух-земля и воздух-воздух

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 ноября во время тренировочного полета в КНР разбилась первая женщина-пилот истребителя J-10.