Вашингтон, 16 ноября, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Пользователи популярного мессенджера WhatsApp во всем мире в ближайшее время смогут совершать видеозвонки. Об этом команда мессенджера сообщает в официальном блоге.

Akket.com WhatsApp

«В ближайшие дни более одного миллиарда пользователей WhatsApp смогут совершать видеозвонки на устройствах Android, iPhone и Windows Phone», — говорится в сообщении разработчиков.

Ранее возможность видеовызовов была доступна не всем пользователям приложения. Теперь, как пояснили в команде WhatsApp, пользоваться видеосвязью смогут жители всех стран мира, независимо от того, владеют ли они наиболее дорогими моделями телефонов и насколько развиты сотовые сети у них на родине.