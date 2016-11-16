Москва, 16 ноября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Банк России с 16 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ «Экспресс-кредит» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с тем, что банк неадекватно оценивал риски, что повлекло за собой полную утрату собственных средств (капитала) банка.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

По величине активов КБ «Экспресс-кредит» занимал 303-е место в банковской системе Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ за 3 года (с 2013 года) лишил лицензий 291 российский банк. С начала 2016 года ЦБ отозвал лицензии у более чем 70 банков.