Москва, 16 ноября, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Нефть нашла в себе силы отойти от трехмесячных минимумов. На торгах 15 ноября баррель Brent поднялся в район 47, набрав за торговые сутки свыше 5%, сократив потери этого месяца до 9,7%. По мнению директора по развитию eToro в РФ и СНГ Павла Саласа, всплеск покупок актива был спровоцирован оптимистичными комментариями представителей ОПЕК в отношении предстоящего саммита.

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«Похоже, члены картеля решили, что нефть слишком подешевела за последнее время и снова нуждается в вербальной поддержке, тем более что производители уже довольно долго хранят молчание. Так, министр нефти Саудовской Аравии заявил, что у ОПЕК просто нет других вариантов, кроме как достичь консенсуса. Изголодавшемуся по свежим обещаниям рынку и этого оказалось достаточно, чтобы протолкнуть Brent к почти двухнедельным максимумам над отметкой 47», — пояснил Салас.

«Котировки могут снова попытаться протестировать отметку 47, особенно если со стороны ОПЕК последуют новые оптимистичные заявления. Однако если данные Минэнерго отразят прирост запасов значительно выше 3,5 млн барр., Brent может постичь фиксация прибыли, особенно если доллар США ускорит восхождение», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть 15 ноября повысились. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость январских контрактов на Brent повысилась на 2,52 доллара до 46,95 доллара за баррель. Котировки декабрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке увеличились по итогам торгов на 2,49 доллара и составили 45,81 доллара за баррель.