Манила, 16 ноября, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Президент Филиппин считает, что избранный президент США Дональд Трамп поступит верно, если вышлет из страны всех нелегальных рабочих, сообщает 16 ноября Reuters.

Presidential Communications Operations Office Родриго Роа Дутерте

«Я доверяю его решению, оно будет справедливым по отношению к нелегальным мигрантам. Я не могу представлять интересы нелегальных мигрантов, также как избранный президент Трамп или кто бы то ни было, то, что является нелегальным, всегда останется нелегальным», — сказал Дутерте.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Филиппин Родриго Дутерте «прославился» на весь мир жесткими заявлениями в отношении предыдущего лидера США и ряда европейских государств, а также жесткой политикой, внутренней и внешней: «войной с наркотиками», которая унесла на островном государстве жизни тысяч наркоторговцев, и разрывом военного сотрудничества с США.

После президентских выборов в США представитель президента Филиппин Мартин Анданар сообщил, что Дутерте готов к сотрудничеству с новой администрацией США и укреплению отношений между двумя странами.