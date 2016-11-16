Вашингтон, 16 ноября, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Отдельный пресс-релиз о переговорах избранного президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко переходная американская администрация публиковать не стала. Причём сообщение об аналогичных переговорах с президентом России Владимиром Путиным было опубликовано.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Дональд Трамп

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-служба президента Украины опубликовала сообщение о переговорах Порошенко и Трампа. Одним из пунктов переговоров стало обращение украинского лидера, подчеркнувшего «важность продолжения решительной поддержки Украины со стороны Вашингтона в противодействии российской агрессии и осуществлении необходимых реформ».

Первые телефонные переговоры Трампа с президентом России состоялись 14 ноября. Во время беседы президенты выразили крайнее неудовлетворение состоянием российско-американских отношений и высказали намерение предпринять совместные усилия по их нормализации и налаживанию конструктивного взаимодействия.