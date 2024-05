Вашингтон, 16 ноября, 2016, 08:34 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах названы финалисты конкурса North American Car, Truck and Utility of the Year 2016. За титул лучшего автомобиля в трех категориях поборятся девять моделей, сообщает издание «Колеса.ру».

Automachi.com Honda Civic

Так, лучшим легковым автомобилем может быть признан компактный электрический хэтчбек Chevrolet Bolt или один из премиальных седанов — Volvo S90 или Genesis G90. В категории пикапов в финал вышли американский Ford F-series Super Duty и японские Honda Ridgeline и Nissan Titan.

В номинации лучшей утилитарной модели борьба развернется между Chrysler Pacifica, Mazda CX-9 и Jaguar F-Pace. На участие в финале конкурса претендовали 15 легковых моделей, 11 утилитарных автомобилей и 4 пикапа. В 2015 году победителем в первой категории был признан Honda Civic, во второй и третьей — шведский Volvo XC90.