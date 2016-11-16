Москва, 16 ноября, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Пара USD/RUB ослабла в ожидаемый район 65,20 на совокупности факторов. Здесь свою роль сыграла и корректирующаяся в цене нефть, и теплые, полные надежд комментарии Трампа в результате телефонного разговора с Путиным. Однако ситуация далека от стабильной, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Пока четких комментариев по ключевым политическим вопросам не получено, рубль не сможет продемонстрировать уверенный рост. А динамика нефти не создает условий для укрепления российской валюты», — пояснила Афанасьева.

«Сегодня, 16 ноября, будут опубликованы очередные данные по коммерческим запасам в подземных хранилищах США. Вероятность превышения показателя над прогнозным значением высока в этот период времени, поэтому Brent может вновь попасть под новую волну распродаж. Скорее с парой USD/RUB имеет смысл придерживаться стратегии покупки на относительно глубоких коррекциях. В районе 64,00 имеет смысл покупать с целью на отметке 65,80», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 16 ноября Центробанк РФ понизил курсы доллара и евро. Официальный курс американской валюты снизился на 30,43 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Он составил 65,55 рубля. Официальная стоимость евро упала на 43,32 копейки. На 16 ноября курс европейской валюты установлен на уровне 70,62 рубля.