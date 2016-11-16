«Рост рубля будет недолгим»
Москва, 16 ноября, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Пара USD/RUB ослабла в ожидаемый район 65,20 на совокупности факторов. Здесь свою роль сыграла и корректирующаяся в цене нефть, и теплые, полные надежд комментарии Трампа в результате телефонного разговора с Путиным. Однако ситуация далека от стабильной, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.
«Пока четких комментариев по ключевым политическим вопросам не получено, рубль не сможет продемонстрировать уверенный рост. А динамика нефти не создает условий для укрепления российской валюты», — пояснила Афанасьева.
«Сегодня, 16 ноября, будут опубликованы очередные данные по коммерческим запасам в подземных хранилищах США. Вероятность превышения показателя над прогнозным значением высока в этот период времени, поэтому Brent может вновь попасть под новую волну распродаж. Скорее с парой USD/RUB имеет смысл придерживаться стратегии покупки на относительно глубоких коррекциях. В районе 64,00 имеет смысл покупать с целью на отметке 65,80», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, на 16 ноября Центробанк РФ понизил курсы доллара и евро. Официальный курс американской валюты снизился на 30,43 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Он составил 65,55 рубля. Официальная стоимость евро упала на 43,32 копейки. На 16 ноября курс европейской валюты установлен на уровне 70,62 рубля.