Москва, 16 ноября, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Торги по нефти 15 ноября закрылись ростом. Баррель Brent подорожал на 4,99% до $46,93. За два дня котировки повысились на 7,8%. Цена выросла на слухах, что страны ОПЕК смогут достичь соглашения о сокращении уровня добычи нефти к 30 ноября. Иран и Ирак готовы рассмотреть предложения о заморозке текущих уровней добычи.

Jrsl.ca Нефтедобыча

Нефтяное ралли остановил Американский институт нефти (API). За минувшую неделю до 11 ноября запасы сырой нефти в США увеличились на 3,65 млн баррелей против прогноза +1,0 мл баррелей. Запасы бензина снизились на 0,155 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 2,98 млн.

На новостях цена снизилась с максимума $47,20 до $46,60.Скорее всего, что после вчерашнего ралли рост котировок продолжится, несмотря на увеличение запасов нефти. Ситуация на американском долговом рынке стабилизировалась. Теперь доллар может надолго перейти в коррекционную фазу. А так как нефть с долларом имеет отрицательную корреляцию, то цена на нефть, игнорируя увеличение запасов, будет восстанавливаться до $48,62 (50% от падения с $53,71 до $43,54).