Москва, 16 ноября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 15 ноября закрылись снижением по доллару и евро. Курс доллар/рубль снизился на 2,78%, до 64,19 рубkz, евро/рубль — на 2,85%, до 68,85 рубkz.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Иностранные валюты существенно подешевели к российскому рублю на фоне повышения нефтяных котировок, а также отсутствия сброса американских облигаций и валют развивающихся стран.

Нефть подорожала на слухах, что страны ОПЕК смогут достичь соглашения о снижении уровня добычи нефти к 30 ноября. Иран и Ирак готовы рассмотреть предложения о заморозке текущих уровней добычи.

За одну торговую сессию российская валюта отыграла у доллара 70% потерь (2,30 рубля), которые она понесла с 9 ноября после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Баррель Brent закрылся в плюсе на уровне $46,93 (+4,99%) против сессионного максимума $47,20. Курс доллара снизился до $64,15 рубля, курс евро — до $68,80 рубля.

Торговый объём по доллару США с расчетами «завтра» составил $5,1 млрд против среднего объёма $4,2 с 1 ноября (10 торговых дней). Напомню, что объём резко вырос после выборов в США. 9 ноября он составил $6,3 млрд, 10 ноября — $6,6 млрд, 11 ноября — $5,7 млрд, 14 ноября — $4,4 млрд. По вчерашнему видно, что на фоне роста нефтяных котировок трейдеры закрывали длинные позиции по доллару.

В последние дни наблюдался выход зарубежных инвесторов из российских облигаций. Ситуация на американском долговом рынке стабилизировалась. В Азии американские облигации торгуются в плюсе (5, 7, 10 и 30 — летние). Снижение доходности может позволить Минфину РФ на аукционе 16 ноября разместить облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 20,1 млрд рублей. Если аукционы пройдут успешно, про ослабление рубля можно забыть.

За баррель Brent дают $46,76 (-0,36%). Цена корректируется после вчерашнего ралли, которое остановил отчет Американского института нефти (API). За последнюю неделю запасы нефти выросли на 3,65 млн. Рынок может проигнорировать данные API и Минэнерго СЩА, так как ОПЕК должен решить вопрос о снижении добычи нефти.

Если нефтетрейдерам удастся сегодня поднять цены выше $47,50, значит по курсу доллара ждём падения до 63,85 рубля. При агрессивных продажах доллара — до 63,50 рубля.