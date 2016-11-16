Пекин, 16 ноября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. В китайском городе Учжэнь состоялось открытие третьей Всемирной конференции по управлению интернетом. В этом году участниками конференции стали представители крупнейших ИТ компаний мира, поддержал проведение мероприятия и председатель КНР Си Цзиньпин, направив участникам свое видеообращение.

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Китайский лидер выразил готовность КНР способствовать развитию интернета, безопасности и инноваций совместно с международным сообществом, пишет «Синьхуа».

В своем обращении к собравшимся Си Цзиньпин признал, что интернет на сегодняшний день является наиболее динамично развивающейся отраслью, изменившей жизнь всего человечества.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Пекине состоялся второй раунд китайско-американского диалога на высшем уровне по вопросам борьбы с киберпреступностью. Китайскую делегацию тогда возглавил глава Министерства общественной безопасности КНР Го Шэнкунь, США представлял заместитель секретаря Департамента национальной безопасности Сюзан Сполдинг.