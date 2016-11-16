Москва, 16 ноября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. 63% граждан Российской Федерации (РФ) хотят видеть главу государства Владимира Путина президентом после истечения срока его полномочий в 2018 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Левада-центра».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

При этом число опрошенных, которые не хотят, чтобы Путин участвовал в новых выборах президента, за 4 года сократилось с 40% до 19%.

Отметим, что лишь 26% респондентов верит в то, что до 2018 года в РФ может появиться лидер, способный заменить Путина на посту главы государства.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года.