Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2016, 08:01 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сгорел четырехэтажный дом. Здание было нежилым, но без пострадавших не обошлось. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС 16 ноября, к прибытию огнеборцев пламя полыхало на площади 1,2 тыс. квадратных метров.

61.mchs.gov.ru Возгорание жилого дома в Ростове-на-Дону

Звонок о том, горит кирпичное здание по улице Чехова, 42/127, поступил на пульт дежурного накануне около 20:40. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

61.mchs.gov.ru Тушение пожара

Более пяти часов с огнём боролись 66 сотрудников чрезвычайного ведомства и 21 единица спецтехники. Открытое горение было ликвидировано только около 2:40.

В результате пожара пострадал один человек, он был доставлен в больницу. Причина пожара устанавливается, спасатели продолжают работы по проливке здания и разбирают завалы.