Нью-Йорк, США, 16 ноября, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Санкции против России будут действовать в течение ближайших нескольких лет, однако их влияние постепенно ослабевает. Об этом в рамках форума инвесторов, организованном в Нью-Йорке Московской биржей, заявил глава наблюдательного совета биржи и руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, передает НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

Кудрин отметил, что влияние санкций на экономику России несколько снижается. По его мнению, ограничения, в основном, продлятся еще несколько лет, однако часть их начнет уменьшаться раньше.

Также Кудрин дал прогноз относительно возможного улучшения отношений Москвы и Вашингтона после избрания на пост главы США республиканца Дональда Трампа. По оценкам специалиста, шанс такого развития событий превышает 50%.