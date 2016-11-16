Киев, 16 ноября, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала своих коллег «баранами», которые только и делают, что проверяют «у кого рога круче». С критикой на народных избранников, как передает телеканал «112 Украина», бывшая украинская военнослужащая обрушилась во вторник, 15 ноября, в ходе заседания, на котором рассматривались поправки к закону («закон Савченко») о сроках предварительного заключения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бараны

«Вы не защищаете и вы не разбираетесь справедливо, — сказала Савченко. — Вы политически спекулируете и доказываете еще раз всем людям, что вы бараны. Только один баран «круторогее» другого. На самом деле бараны — все».

При этом бывшая украинская военнослужащая выразила сожаление тем, что, находясь в заключении на территории Российской Федерации (РФ), не успела доработать закон.

«У меня нет юридического образования (…), для того чтобы довести что-то хорошее до конца, а не ломать и выбивать только потому, что вам лень и вас устраивает такая система, — говорит Савченко. — Поздравляю вас еще раз. Народ еще раз понял, что вы идете ко дну».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что власть на Украине не имеет права на существование, так как пришла на крови «майдана».

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