Токио, 16 ноября, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Представители компании Toyota заявили, что компания оснастит большую часть своих автомобилей системой телематики, которая позволит водителю контролировать ряд функций автомобиля с помощью смартфона, сообщает 16 ноября The Asahi Shimbun.

Asahi.com Презентация новых возможностей Toyota

Теперь с помощью смартфона автовладельцы смогут открыть двери автомобиля, запустить двигатель и управлять системой климат-контроля.

Кроме того, система телематики сможет выявить потенциальные неисправности автомобиля, такие как разрядившийся аккумулятор, и заранее предупредить автовладельца.

Также данные о техническом состоянии автомобиля будут передаваться оператору Toyota, который сможет связаться с автовладельцем и проконсультировать его относительно возможных неисправностей, а в случае необходимости направить его в ближайшую автомастерскую.

В течение первых трех лет служба поддержки будет бесплатной, затем размер ежегодной платы составит $111.

Напомним, система телематики будет установлена на модели Toyota Prius PHV, которая появится на автомобильном рынке зимой этого года. К 2020 году компания Toyota планирует оснастить подобной системой большинство своих автомобилей.