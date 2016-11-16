Новосибирск, 16 ноября, 2016, 08:06 — ИА Регнум. Новосибирское «Пассажирское автотранспортное предприятие №4» (ПАТП-4) объяснило покупку 18 автобусов для междугороднего и международного сообщений высокой рентабельностью этих направлений. А отданное предпочтение китайскому производству общественного транспорта аргументировано тем, что китайские автобусы уже неплохо зарекомендовали себя на сибирских дорогах. Объяснение потребовалось после того, как представители новосибирской общественности обратились к мэру города Анатолию Локтю с требованием отменить закупку автобусов муниципальным предприятием «Пассажиртрансснаб» на сумму более 143 млн рублей.

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Начальник городского управления пассажирских перевозок Роман Дронов заявил, что покупка автобусов именно для этих направлений позволит сохранить за муниципальным предприятием рынок высокорентабельных междугородних перевозок, а полученные доходы можно будет направить на содержание социально значимых, но мало прибыльных, внутригородских маршрутов. В противном случае, и городские перевозки окажутся под угрозой.

«Сегодня доход ПАТП-4 наполовину состоит из дохода от междугородних перевозок, а это порядка 20 миллионов в месяц», — приводят слова Дронова «Новосибирские новости», который отмечает, что подвижной состав ПАТП-4 изношен на 80−90%. И выпускать в дальние рейсы машины с пробегом в 3 миллиона километров, особенно зимой, опасно.

«Специалисты изучили много вариантов, — подчеркивает Роман Дронов, ‑ и из расчетов соотношения цены и качества выбрали машины с походящими техническими параметрами. Вероятнее всего, это будут китайские автобусы. Они полностью удовлетворяют требованиям по цене, качеству и комплектации». При этом начальник городского управления пассажирских перевозок Новосибирска говорит, что не исключает участия в конкурсе и поставщиков отечественной или белорусской техники, если они предложат машины с аналогичными характеристиками и не дороже заявленной суммы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирские активисты обратили внимание на то, что сделка по покупке 18 китайских автобусов «Пассажиртрансснабом» противоречит российскому законодательству в части запрета на закупку продукции транспортного машиностроения иностранного производства для государственных и муниципальных нужд. Они считают, что субсидирование этой сделки направлено на «обход» закона, так как она осуществляется не для собственных нужд «Пассажиртрансснаба» города, а для обеспечения муниципальных нужд города. Общественные активисты были возмущены тем, что состояние внутригородского автопарка Новосибирска требует срочного обновления и модернизации, а автобусы приобретаются для междугороднего сообщения.

При этом получается, что власти решили показать свою позицию через муниципальный сайт, каким является ресурс «Новосибирские новости». В то время как запрос редакции ИА REGNUM по этой же теме, пока остается без ответа.

Открытый аукцион на поставку автобусов KING LONGXMQ6127C и KING LONG XMQ6800 или их эквивалентов муниципальное пассажирское предприятие «Пассажиртрансснаб» разместило на сайте госзакупок в начале ноября текущего года. Согласно условиям, пять автобусов KINGLONG XMQ6127C и два автобуса KING LONG XMQ6800 должны поступить заказчику до 20 декабря 2016 года, еще четыре и семь соответственно — в течение 75 дней с момента подписания договора.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 ноября, аукцион состоится 29 ноября.