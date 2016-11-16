Ярославль, 16 ноября, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Следственные органы Следственного комитета РФ по Ярославской области расследуют уголовное дело в отношении 28-летнего депутата Пречистенского сельского поселения Первомайского района Дмитрия Бобровского. Он обвиняется в похищении человека группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

Инкриминируемые Бобровскому действия происходили в апреле 2016 года, как раз в это время он заявился на праймериз «Единой России» по выборам депутатов Госдумы по линии «Молодой гвардии», активистом которой являлся.

«По данным следствия, в апреле 2016 года, в дневное время, депутат, вступив в преступный сговор с другими фигурантами уголовного дела, пригласил в ходе телефонного разговора потерпевшего к себе в кабинет под предлогом обсуждения финансовых взаимоотношений. Когда мужчина прибыл в указанное место, злоумышленники объявили ему запрет покидать данное помещение и потребовали от потерпевшего совершения распоряжений, способствующих получению денежных средств соучастниками данного преступления. Связав мужчину, злоумышленники поместили его в автомобиль и перевезли в неустановленное следствием строение, а затем в квартиру в городе Ярославль, продолжая требовать от него денежные средства и удерживая его в этой квартире несколько дней», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Затем злоумышленники привезли потерпевшего в один из банков в Московской области. Там мужчина должен был снять деньги и отдать их преступникам. Однако потерпевшему удалось освободиться при помощи сотрудников службы безопасности банка.

Отметим, что Дмитрий Бобровский также являлся заместителем председателя собрания молодых законодателей Ярославской области. На своей страничке в социальной сети «В контакте» Дмитрий много пишет о политической деятельности, увлечении баскетболом, учебе и заграничных поездках.