Веллингтон, 16 ноября, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Военный флот Новой Зеландии начал эвакуацию сотен туристов и местных жителей города Каикоура, пострадавшего от мощного землетрясения магнитудой 7,5 баллов, сообщает 16 ноября Australian Associated Press.

Stuff.co.nz Эвакуация жителей города Каикоура

Универсальный десантный корабль ВМС Новой Зеландии «Canterbury» прибыл к берегам города Каикоура утром 16 ноября. Патрульный корабль HMNZS Wellington проводит исследование городского порта.

Военные корабли Австралии, США и Канады направляются к городу Каикоура. Вертолеты данных военных кораблей будут задействованы в эвакуации жителей города, сказала представитель министерства гражданской обороны Новой Зеландии Сара Стюарт-Блэк.

Как передавало ИА REGNUM, мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло у Южного острова Новой Зеландии 13 ноября, позднее была объявлена угроза цунами и произведена эвакуация людей с побережья. В результате землетрясения погибли по крайней мере два человека, оползни разрушили дороги к городу Каикоура на Южном острове.

На данный момент в городе Каикоура около 1 тыс. человек ожидают эвакуацию.