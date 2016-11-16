Шэньчжэнь, Китай, 16 ноября, 2016, 06:26 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, в Китае был зафиксирован новый рекорд — самый массовый ужин в истории. Более 32 тыс. китайцев по фамилии Хуан собрались на площади Сяша в Шэньчжэне для того, чтобы почтить память своих предков.

Sina.com.cn Банкет в Шэньчжэне

Как отмечают организаторы мероприятия, банкет проводится ежегодно с 1980 г. Однако в этом году были побиты все немыслимые рекорды — 32 тыс. гостей собрались за 3,2 тыс. столов. Участники банкета прибыли в Шэньчжэнь из всех провинций КНР, а также из 28 зарубежных стран, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Это огромный успех для нас как для организаторов мероприятия. Данный банкет символизирует единство всех китайцев, даже тех, кто проживает вдали от своей родины. Надеюсь, в следующем году в мероприятии примут участие уже 35 тыс. однофамильцев», — сообщил журналистам один из участников организационного комитета Чжу Вэйшань.