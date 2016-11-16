Карачи, Пакистан, 16 ноября, 2016, 05:58 — ИА Регнум. В порту Карачи состоялась торжественная церемония встречи экипажа китайского ракетного фрегата «Ханьдань», прибывшего к берегам Пакистана для участия в плановых совместных учениях двух стран, которые продлятся до 21 ноября.

Wxrw123.com Ракетный фрегат «Ханьдань»

В ходе учений моряки отработают сразу несколько сценариев, в том числе ночное патрулирование, освобождение заложников на захваченном судне и преследование и задержание подозрительного судна, пишет «Наньцзао жибао».

В ходе торжественной церемонии пакистанский адмирал Зака Рехман поблагодарил китайскую сторону за участие в совместных учениях, а также выразил надежду на повторение аналогичных маневров в 2017 г.

Капитан фрегата «Ханьдань» Чи Цинтао поблагодарил главу пакистанской делегации за гостеприимство и заявил, что регулярные учения ВМС НОАК и Пакистана демонстрируют весь военный потенциал, заложенный в партнерстве двух стран.

Ракетный фрегат «Ханьдан» ежегодно принимает участие в операциях в Аденском заливе, направленных на предотвращение захвата коммерческих судов сомалийскими пиратами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр национальной обороны КНР Чан Ваньцюань и командующий ВВС Пакистана Сохаил Аман провели рабочую встречу в Пекине. Стороны договорились об укреплении военного сотрудничества и проведении дополнительных совместных учений.