Пекин, 16 ноября, 2016, 05:20 — ИА Регнум. Пекин продолжает умышленно девальвировать юань. Согласно заявлению, опубликованному на сайте главного финансового регулятора страны, ЦБ КНР вновь понижает паритетный курс юаня к доллару США до отметки 6,8592 юаня за доллар. Таким образом, юань третий день подряд обновляет исторические минимумы 2010 г.

Elec4.co.kr Юань

Народный банк Китая уже около 10 дней подряд ослабляет национальную валюту КНР, в последний раз подобная практика была зафиксирована в декабре 2015 г. Колебания национальной валюты КНР вызваны начавшейся реформы механизма формирования обменного курса в паре юань-доллар, пишет «Сина синьвэнь».

Такова версия официального Пекина, однако западные экономисты полагают, что с помощью девальвации юаня власти КНР стремятся скрыть отток капитала из страны, а также простимулировать экспорт.

Пекин всеми силами пытается удержать китайскую экономику на плаву и хотя бы сохранить прежние темы восстановления экономики после мирового кризиса, однако чем обернутся все эти меры, пока неизвестно. Западные аналитики опасаются, что из-за ошибок в монетарной политике КНР могут пострадать финансовые рынки, что в свою очередь может привести еще к одному мировому кризису.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, на 15 ноября паритетный курс юаня к доллару составил 6,8495. ЦБ КНР ослабил национальную валюту еще на 204 базисных пункта.