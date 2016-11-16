Берлин, 16 ноября, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что после выборов в США, на которых победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп, «нет надежды» на сделку о свободной торговле между ЕС и США, передает The Guardian 16 ноября.

Vobodneforum.cz Ангела Меркель

Ангела Меркель заявила журналистам, что после победы Трампа говорить о Трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве «не реалистично».

«Мы больше не питаем надежды на трансатлантическую торговую сделку. Это не реалистично. Мы хотя бы надеемся, что мы не начнем новую торговую войну», — считает Меркель.

Кроме того, Меркель подвергла резкой критике планы нового президента США о прекращении «ядерной сделки» с Ираном.

«Это не двусторонняя сделка — это многосторонняя сделка, которая одобрена резолюцией Совета Безопасности ООН. Если США аннулируют сделку, им придется иметь дело с последствиями», — пригрозила госпожа канцлер.

В конце речи Меркель, которая считает, что отныне «сплоченность, устойчивость и жизнеспособность Европейского союза опирается на свои собственные плечи», обратилась с воззванием к новому президенту США.

«В прошлом… вы должны были беспокоиться о безопасности на Ближнем Востоке и в других регионах мира, но не в Европе. Сегодня ЕС в качестве мирного проекта, в качестве гаранта стабильности, находится под угрозой. И вы, как мировая держава, будете иметь проблемы! У вас есть интерес в том, чтобы иметь стабильного партнера… Я надеюсь, это послание будет услышано новой администрацией», — заключила Меркель.

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Как передавало ИА REGNUM, одним из предвыборных обещаний кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа было прекращение переговоров по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству с Евросоюзом и концентрация усилий национальной экономики на развитии внутреннего рынка и производства. После избрания на пост президента, которое состоялось 8−9 ноября, Трамп подтвердил, что «сделки не будет».