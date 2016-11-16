Москва, 16 ноября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Нужно понимать, что дело Улюкаева — это некое нарушение баланса между элитными группами, который всегда соблюдался с особой осторожностью, заявил 16 ноября в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», политолог, лидер общественного движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

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«Следовательно, не идет ли речь о том, что система хочет не только очиститься, но и еще немного самотрансформироваться. Не является ли это знаком того, что происходит сумма двух обстоятельств: желание системы очиститься и чуть скорректироваться», — уточнил политик.

Политик обратил внимание на некоторые нюансы, присущие борьбе с коррупцией. Так, с одной стороны, нельзя не сажать конкретных коррупционеров — это нонсенс, но сводить борьбу с коррупцией к их посадкам тоже невозможно. Бесспорно осуждение уличенных в коррупции — важнейшее слагаемое такой борьбы, однако можно бесконечно долго разбираться с каждым следующим конкретным коррупционером, а коррупция будет нарастать.

«В любой стране мира, везде, есть коррупция. Это сказки, что только в России она есть, что страна в ней захлебывается. Коррупция есть везде. Система сама не борется, она начинает бороться, когда у нее есть фокус. Борется с коррупцией кто-то, есть группа, которая этим занимается и ее, безусловно, возглавляет президент, но не он же один», — подчеркнул Кургинян.

Развивая свою мысль, политик напомнил, что очищение от коррупционеров — процесс небыстрый, и президент, безусловно, осторожен. Ведь под «сурдинку» такой борьбы могут сводиться счеты с врагами. Не стоит забывать и о гигантских рисках разрушения межэлитного баланса — например, одного лишь решения поставить «наружку» к тому или иному высокому лицу. А ведь в том случае, если подозрения подтвердятся, дело необходимо будет довести до конца. Политолог уверен, что руководству «всегда в таких случаях хочется получить информацию и из других источников. Иначе очень легко превратить это в 37 год [имеется в виду 1937 год — ИА REGNUM ], а никто не хочет 37-го года. Ни президент, ни элитные группы его окружающие».

«Но дальше возникает следующий вопрос. Когда борются с коррупционерами, то всегда помимо интересов очищения от коррупции. А у элиты этот интерес тоже есть, иначе все будет уходить в эту дыру коррупции. У правящей партии в чем интерес? — если бюджет будет разворован, то благополучие будет падать, и за это придется отвечать правящей партии. Поэтому ее желание очищаться вполне справедливо, и оно есть. К тому же, при этом всегда есть и интерес политический. Вы задели какую-нибудь точку в системе, она вроде бы очистилась от коррупции, а вместе с тем, что-либо поехало, и система начнет рушиться», — завершил свою мысль лидер движения «Суть времени».

Напомним, что 14 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки был задержан глава министерства экономического развития РФ Алексей Улюкаев. В следственном комитете заявили, что у них имеются веские доказательства вины министра. Имеются не только аудио‑ и видеозаписи и показания свидетелей, но и зафиксированные по всем правилам «специфические следы на пальцах рук» обвиняемого. Кроме того, некоторые из доказательств пока не разглашаются в интересах следствия.