Берлин, 16 ноября, 2016, 04:29 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам, что готова рассматривать «компромиссные решения» по выходу Великобритании из Евросоюза, передает The Guardian 16 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

По словам Меркель, ЕС не может «разделить свои четыре свободы» — свободу перемещения товаров, капитала, людей и услуг, однако в случае Великобритании можно было бы рассмотреть некоторое ограничение миграции, при условии сохранения единого рынка.

«Если мы сделаем исключение для свободного передвижения людей с Англией, это может поставить под угрозу принципы всего внутреннего рынка в Европейском союзе, потому что все остальные потребуют того же самого», — констатировала Меркель.

Однако госпожа канцлер отметила, что, возможно, принцип свободы передвижения людей внутри ЕС и необходимо «дополнительно обсудить с Еврокомиссией».

«Если, например, кто-то приехал в Германию из Восточной Европы и работал только в течение короткого времени, он уже может претендовать на социальные пособия… И я вижу вопрос, о котором мы все должны говорить», — отметила Меркель.

Меркель также отметила, что «понимает» желание граждан Великобритании ограничить миграцию — по ее словам, именно возможность контроля миграции была одной из основных причин, почему британцы решили «разойтись» с Европейским союзом.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в ЕС, на котором 52% жителей островного государства заявили о желании выхода из Евросоюза. На данный момент страна находится в ситуации, названной Brexit (от слов «Britain» и «Exit»), правительство Терезы Мэй ведет тяжелые переговоры как внутри страны, так и со странами — членами ЕС о процессе «развода» с Евросоюзом.