Вашингтон, 16 ноября, 2016, 04:01 — ИА Регнум. Китайские смартфоны с операционной системой Android оборудованы специальной программой, перенаправляющей на сервер в Китай все отправленные с гаджета текстовые сообщения, пишет газета The New York Times.

Цитата из к/ф «Матрица». реж Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Массив данных

По данным издания, эту программу давно обнаружили специалисты в сфере безопасности компании Kryptowire. Пока нет данных, собираются ли сообщения на китайских серверах в маркетинговых целях или в разведывательных.

Вице-президент компании Kryptowire Том Каригианнис заявил, что система также отслеживает местоположение пользователей и с кем они разговаривают по телефону.

Через «черный ход» помимо текстовых сообщений с устройства скачиваются списки телефонных номеров и данные о времени звонков.