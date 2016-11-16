Москва, 16 ноября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Либералы больше всего боятся вопроса о легитимности богатства, заявил 16 ноября в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», политолог, лидер общественного движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Либералы ужасно любят говорить о легитимности и нелегитимности власти. Власть законна, очевидно, но она может быть нелегитимна. Но они больше всего боятся постановки вопроса о легитимности богатства в России. И пока этот вопрос также не будет поставлен, не справимся мы с первоначальным накоплением», — добавил политик.

Вопрос не в том, успешно или не успешно сейчас борются с коррупцией, убежден Сергей Кургинян. Вопрос заключается в том, что ничего другого, кроме построенного в девяностые годы прошлого века, и нельзя было построить: неоткуда было брать ресурсы для строительства не воровского капитализма.

«Хочу сказать, что первоначальное накопление вот в таких масштабах было результатом программы Ельцина, который сказал: «Я за 5 лет построю капитализм». Капитализм в России за 5 лет на советской базе можно было построить только воровской. Это и сделали, никакой другой построить возможности не было», — отметил политик.

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Также в ходе обсуждения политик обратил внимание коллег на то, что вне зависимости от того, нужно ли было строить именно капитализм, был построен именно он. А посему настал момент, когда уже мало говорить только о борьбе с коррупцией, поскольку проблема гораздо глубже. А именно — речь должна идти об этапе первоначального накопления капитала и его преодолении. Ведь история знает множество примеров того, как эти чудовищные первоначальные накопления развязывались кровью, после чего создавался нормальный капитализм.

«Система хочет построить нормальный капитализм, но если она это хочет — мало борьбы с коррупцией, мало разговора о том, что законность или что-то есть еще и легитимность.

А если не справимся, система рухнет. Слава богу, что мы все-таки видим много людей, которые хотят спасти систему, и хотят ее очистить, мы им помогаем или мы работаем на то, чтобы система рухнула. А мы понимаем, что если эта система рухнет, то над страной повиснут американские самолеты. Что не будет даже 17 года [имеется в виду 1917-й — ИА REGNUM ], а будет просто оккупация страны. Поэтому правы те, кто спасают эту систему, но спасать ее нужно только одним способом — освобождением России от этапа первоначального накопления. Тогда у капитализма [в России] есть будущее» — заключил лидер движения «Суть времени».

Напомним, что 14 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки был задержан глава министерства экономического развития РФ Алексей Улюкаев. В Следственном комитете заявили, что у них имеются веские доказательства вины министра. Имеются не только аудио‑ и видеозаписи и показания свидетелей, но и зафиксированные по всем правилам «специфические следы на пальцах рук» обвиняемого. Кроме того, некоторые из доказательств пока не разглашаются в интересах следствия.

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