Рим, 16 ноября, 2016, 03:16 — ИА Регнум.



Fidh.org Арест

Ночная новость об аресте министра экономического развития России Алексея Улюкаева потрясла российскую политическую среду. Детали, которые с необычайной быстротой были предоставлены в средствах массовой информации, были похожи на фильм, — пишет итальянская газета La Stampa. Министр был пойман с поличным при получении взятки в размере $2 млн в обмен на положительное решение своего министерства по вопросу приобретения акций крупной нефтяной компании «Башнефть» нефтяным гигантом России «Роснефть». Беспрецедентные масштабы скандала, который правительство Дмитрия Медведева отказалось комментировать в течение нескольких часов. «Действующих министров в России не арестовывали даже во времена Сталина», — восклицает автор статьи (его восклицание не соответствует фактам: например, один из ключевых организаторов Большого террора 1937−1938 гг. Н.И.Ежов был арестован в должности наркома водного транспорта СССР — ИА REGNUM ).

Как пишет La Stampa, Запад поражен больше всего именами главных героев в этих политических сплетнях. «Роснефть» фактически принадлежит Игорю Сечину, который считается одним из самых близких людей к Путину, лидер консервативных ястребов, бывший агент спецслужб стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером России. Его зарплата является предметом государственной тайны, а его компания родилась из пепла ЮКОСа Михаила Ходорковского, и именно Сечин считается главным зачинщиком операции против Ходорковского.

Но в дополнение к борьбе между экономическими кланами есть политический аспект ареста Улюкаева. В статье высказывается следующая версия: Улюкаева убрали, потому что он нелестно отзывался о росте российской экономики. Сечин является лидером консерваторов, Улюкаев был показательным либералом, засевшим в исполнительной власти, весьма скептически настроенным к экономическим перспективам России. Теперь говорят, что он решил уйти в отставку еще в начале октября, после того как его оценки роста российской экономики были рассмотрены слишком умеренными, в историю вошла его фраза: «Я не использую слово дно». В отличие от многих других экспертов, которые утверждали, что кризис в России уже прошел самую низкую точку. До сих пор Путин всегда поддерживал баланс в своем окружении между умеренными прозападными либералами и националистически настроенными ястребами.

Ключ к разгадке ареста министра таков, по мнению La Stampa: Путину надоело сохранять баланс. Коррупция в России присутствует на всех уровнях системы, и на самом деле является частью механизма согласия. Немногие аресты за взяточничество, особенно среди руководителей регионов и руководителей старших сотрудников полиции, как правило, являются результатом межклановых разборок, а некоторые министры и губернаторы публично проявляют такие признаки богатства, которые они никогда не могли бы себе позволить с их официальными доходами. Путин всегда проявлял сдержанность и публично не бранил своих сторонников, даже тогда, когда публика требовала этого громким голосом. Сейчас что-то изменилось, и одна сторона одержала оглушительную победу над другой, один ноль против оппонентов. Судьба правительства Медведева на данный момент является неопределенной, но, конечно, не блестящей, как и тех реформаторов, которые стремились сохранить российскую экономику на плаву, принимая непопулярные решения, такие как сокращение расходов и увеличение пенсионного возраста. Арест Улюкаева определенно будет плохим сигналом для международных инвесторов. Но такие люди, как Сечин, уже показали, что предпочитают завоевание власти международной репутации. «И арест ключевого министра может быть сигналом того, что Кремль больше не сможет, или больше не захочет, сохранить равновесие», — подводит итог газета.