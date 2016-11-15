Нью-Йорк, США, 16 ноября, 2016, 02:22 — ИА Регнум. В 3-м комитете Генеральной Ассамблеи ООН принят проект резолюции по правам человека в Крыму, внесенный ранее Украиной, говорится в сообщении в Twitter украинской миссии в международной организации.

Василий Фомичев. АккордеООН. 1951

Документ, осуждающий «ущемления прав человека, дискриминационные меры и практики в отношении жителей Крыма», в том числе «крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам», был внесен на рассмотрение комитета 9 ноября.

Согласно тексту проекта резолюции, Россия должна допустить на полуостров международных наблюдателей, положить конец всем нарушениям в отношении жителей Крыма» и пересмотреть запрет организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За проект проголосовали 73 страны, 23 высказались против, еще 76 — воздержались.

Отмечается, что поддержали резолюцию США, Великобритания, Канада и страны Европейского союза, против документа проголосовали Россия, КНР, Индия, Иран, Сербия, Сирия, Венесуэла, а также КНДР, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. В числе воздержавшихся — Киргизия и Таджикистан.

В марте 2014 г. Крым по итогам референдума был включен в состав Российской Федерации (РФ). Народное голосование, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины, стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.