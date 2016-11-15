Конгресс США принял закон о санкциях против союзников Сирии
Вашингтон, 16 ноября, 2016, 02:12 — ИА Регнум. В США Палата представителей Конгресса одобрила законопроект о новых санкциях против властей Сирии и союзников республики, в число которых входят Россия и Иран, сообщает Associated Press.
Согласно тексту документа, президент США должен будет ввести ограничительные меры в отношении лиц, оказывающих «финансовую, материальную и технологическую поддержку» правительству, Центральному банку САР, а также разведывательным, силовым структурам или вооружённым силам страны.
Якобы в результате такой помощи власти Сирии получают доступ к «химическому оружию, баллистическим и крылатым ракетам, а также к обычному вооружению». По словам разработчика инициативы, конгрессмена-демократа Элиота Энгела, под санкции попадут те, кто «ведет дела с режимом Асада».
Законодатели обвинили правительство президента Сирии Башара Асада в военных преступлениях, в частности, говорится о гибели «полутора миллионов человек за шесть лет войны», о волне беженцев, спровоцировавшей худший кризис со времен Второй Мировой войны и о создании условий для роста террористической группировки «Исламское государство».
Далее документ должен получить одобрение в Сенате США.