Вашингтон, 16 ноября, 2016, 02:12 — ИА Регнум. В США Палата представителей Конгресса одобрила законопроект о новых санкциях против властей Сирии и союзников республики, в число которых входят Россия и Иран, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американская помощь

Согласно тексту документа, президент США должен будет ввести ограничительные меры в отношении лиц, оказывающих «финансовую, материальную и технологическую поддержку» правительству, Центральному банку САР, а также разведывательным, силовым структурам или вооружённым силам страны.

Якобы в результате такой помощи власти Сирии получают доступ к «химическому оружию, баллистическим и крылатым ракетам, а также к обычному вооружению». По словам разработчика инициативы, конгрессмена-демократа Элиота Энгела, под санкции попадут те, кто «ведет дела с режимом Асада».

Законодатели обвинили правительство президента Сирии Башара Асада в военных преступлениях, в частности, говорится о гибели «полутора миллионов человек за шесть лет войны», о волне беженцев, спровоцировавшей худший кризис со времен Второй Мировой войны и о создании условий для роста террористической группировки «Исламское государство».

Далее документ должен получить одобрение в Сенате США.