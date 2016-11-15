Париж, 16 ноября, 2016, 02:02 — ИА Регнум. Во Франции задержаны четверо подозреваемых в подготовке нападения на церковь в пригороде Парижа, сообщает Associated Press 16 ноября.

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Прокуратура Парижа сообщила, что все подозреваемые были задержаны в пригороде на северо-западе от Парижа. По информации полиции, все задержанные, являющиеся сторонниками радикальных исламистских взглядов, планировали принять участие в вооруженной атаке на церковь города Вильжуиф в прошлом году.

Основным организатором неудавшейся атаки называется 25-летний алжирец Сид Ахмед Гхлам, задержанный еще в 2015 году.