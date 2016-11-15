Гавана, 16 ноября, 2016, 01:41 — ИА Регнум. Кубинское правительство сообщило о помиловании 787 заключенных тюрем в ответ на просьбу папы римского Франциска, передает Associated Press 16 ноября.

Friman Кубинская тюрьма

Государственный совет Кубы во главе с президентом Раулем Кастро заявил, что заключенные, которые подлежат амнистии, были отобраны в соответствии с тяжестью совершенных преступлений и поведением в местах заключения.

Помилование не коснулось людей, осужденных за убийства, изнасилования, растление малолетних, незаконный оборот наркотиков и другие тяжкие преступления. Основную часть амнистированных составили женщины, молодые люди и больные.