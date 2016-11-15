Оклахома-сити, США, 16 ноября, 2016, 01:38 — ИА Регнум. В результате стрельбы в аэропорту Оклахома-сити погиб один человек, сообщает официальный канал полиции Оклахомы в сети микроблогов «Твиттер» 16 ноября.

Цитата из к/ф «На несколько долларов больше». Реж. Серджио Леоне. Италия — Испания — ФРГ. 1965 Стрельба

Полицейские сообщают, что погибший был идентифицирован как Майкл Винчестер, сотрудник Southwest Airlines.

Данных о нападавшем, который устроил стрельбу в здании аэропорта, пока нет. На данный момент продолжается эвакуация людей из здания Аэропорта имени Уилла Роджерса.

Как передавало ИА REGNUM, 15 ноября в аэропорту американского Оклахома-сити произошла перестрелка. Инцидент произошел в 12.50 (21.50 мск). Аэропорт был закрыт, время возобновления полетов неизвестно.