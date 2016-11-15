Воскресенск, Московская область, 16 ноября, 2016, 01:27 — ИА Регнум. После 30 лет отчаянной борьбы и огромного труда уникальный самолет нашел свой дом. Авиацентр «Воскресенск» взял на себя шефство над уникальным самолетом. (Стоянка в ангаре, топливо, аэронавигационное обеспечение). Як-18 — знаменитейший самолет. На нем начал свой летно-космический путь космонавт Юрий Гагарин. Это настоящая «летающая парта», которая дала путевку в небо тысячам и тысячам пилотов.

Виктор Галенко, Наталья Попова Самолет Як-18А Олега Сергеевича Колесникова

У самолета очень трудная и интересная судьба. Олег Сергеевич Колесников 20 лет (1986−2006) собирал утерянные детали для этого самолета, чтобы добиться полной аутентичности самолета к оригиналу до последней детали, а далее Шахтинский АРЗ ДОСААФ (авиаремонтный завод) провел весь комплекс восстановительных работ и покраску, после чего самолет получил «путевку в небо в виде государственной регистрации и СЛГ (сертификата летной годности)

В 2015—2016 годах самолет прошел ремонт и покраску на МАРЗ ДОСАФ. Ремонт дался большой кровью. В процессе покраски и смывки раритету были невольно нанесены необратимые повреждения остекления кабины и утеряны или повреждены некоторые уникальные детали, которые пришлось почти год разыскивать по всей России и ближнему зарубежью.

«При выборе нового места базирования ЯК-18А RA-0394G на 2016−2017 годы я остановился на недавно построенном аэродроме «Воскресенский», который порекомендовал мне заслуженный лётчик испытатель, Герой России Магомед Толбоев, и не пожалел об этом», — сообщил Олег Колесников.

В целях сохранения раритетного экземпляра ЯК-18А, который заслуженно является одной из жемчужин отечественного самолётостроения, а его демонстрационные полёты — действенным инструментом патриотического воспитания, дирекция авиационного центра безвозмездно разместила самолёт в ангаре с наступлением зимы. Таким образом, каждый заинтересованный человек может приехать и увидеть ЯК-18А на земле и в воздухе. Также может полетать на российских автожирах, этих совершенных воздушных аппаратах, которые изготавливает авиацентр из немецких комплектующих. Здесь же учат летать самостоятельно. Одним словом, обстановка авиационная. Хочется верить, что зерно малой авиации легло в «Воскресенском» в благодатную почву и даст добрые всходы отношений и опыт остро необходимого развития.

Интересное совпадение: и президент Авиацентра Руслан Устинов, и Олег Колесников не только летчики, но, как выяснилось, еще и коллеги по кинематографическому цеху. Олег Сергеевич автор-сценарист трех известных советских фильмов («Сердца трех», «Сердца трех — 2», и комедии Гайдая «Опасно для жизни»), а Руслан Валентинович Устинов (кстати, сын знаменитого советского и российского конструктора автожиров Валентина Леонидовича Устинова) выступил продюсером и спонсором самого кассового (2014 год) 3D-фильма «Вий», где еще и сыграл главную роль Остапа.

Авиацентр «Воскресенск» за свою почти десятилетнюю историю стал одним из ведущих частных аэродромов России и сегодня предоставляет обширный комплекс услуг в сфере авиации общего назначения, включая базирование воздушных судов в ангарах и на открытых площадках, заправку, сервисное обслуживание, регистрацию ВС и оформление СЛГ, обучение. АЦ «Воскресенск» круглосуточно принимает самолёты взлётной массой до 5,7 тонны. Расположение в 75 км от МКАД (на пересечении трасс М-5 и А-108) обеспечивает удобную транспортную доступность для владельцев и пилотов летательных аппаратов. Но, кроме этого, Авиацентр является привлекательной локацией и для начинающих любителей авиации.

А посмотреть в Авиацентре есть на что: на его площадке разместились сразу несколько современных предприятий малой авиации. Во-первых, на территории АЦ «Воскресенск» развёрнут сборочный цех компании «АвтоГиро Руссланд», где из немецких комплектующих производят отечественные автожиры МТО Спорт, Калидус и Кавалон. Во-вторых, в Авиацентре базируется компания «ФлайтЦентр», являющаяся официальным дилером Cessna в РФ. Кроме продажи новых и ресурсных самолётов, «ФлайтЦентр» выполняет поставку авиационных запчастей и проводит сертифицированное ТО по ФАП-285 самолётов, вертолётов, автожиров с двигателями Lycoming, Continental, Rotax.